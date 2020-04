CORONAVIRUS CONTE NAVA LOMBARDIA / Battibecco tra il presidente Conte e la giornalista di TPI Francesca Nava questa mattina a Bergamo dove il premier è andato in visita. Parlando con i cronisti il presidente del Consiglio si è soffermato sulle zone rosse di Alzano e Nembro, due dei comuni più colpiti dal coronavirus: "Per la zona rossa nei due comuni bergamaschi, nel momento in cui era stata proposta, è stata subito considerata. E abbiamo cercato di valutare al meglio le ragioni, considerato che il contagio sembrava già diffuso non solo nei due comuni.

Anche a Bergamo c'erano dei contagiati e così un po' in tutta la Lombardia. Abbiamo immediatamente chiesto un parere al Comitato tecnico scientifico. La sera del 5 marzo è arrivata la relazione, il 6 mi sono andato alla Protezione civile a discutere con loro poi il 7 marzo ho firmato il Dpcm che estendeva la zona rossa a tutta la Lombardia".

Qui interviene Nava che ribatte: "Non è vero, era una zona arancione". Un intervento al quale Conte replica: "Se lei un domani avrà la responsabilità di governo, scriverà i decreti e assumerà lei le decisioni".