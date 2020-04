CALCIOMERCATO MILAN SIMEONE CAMARA ATLETICO MADRID / Le prestazioni decisamente positive messe in mostra da Mady Camara con la maglia dell'Olympiacos hanno fatto sì che tanti club europei mettessero gli occhi sul centrocampista della nazionale guineana. Tra i club più interessati c'è il Milan, che punta a giovani di talento da inserire nella propria rosa.

La concorrenza però è folta: il giocatore piace adoltre a club portoghesi e tedeschi. Per le ultimissime notizie di calciomercato e non solo: clicca qui

L'agente del giocatore, Pierre Issa, aveva sottolineato a Calciomercato.it come l'Italia sia certamente un'opzione nel futuro del giocatore classe 1998. Il suo cartellino è valutato attorno ai 25 milioni di euro, ma l'Olympiacos non sta trascorrendo un periodo positivo e potrebbe liberarlo ad una cifra decisamente inferiore. Milan ed altri club però devono prestare attenzione ad una nuova rivale. Secondo il portale greco 'Pagenews', anche l'Atletico Madrid sarebbe interessato al centrocampista africano. Sarebbe proprio Diego Simeone ad aver richiesto il giocatore alla proprietà. I 'Colchoneros' potrebbero tentare l'assalto soprattutto se dovesse partire Thomas Partey, accostato tra le altre anche all'Inter. Oltre all'Atletico Madrid anche l'Eintracht Francoforte si sta interessando a Camara.

