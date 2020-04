JUVENTUS DE LIGT TORINO / Mentre si discute sul rientro degli otto stranieri ancora fuori, compreso Cristiano Ronaldo, la Juventus deve fare i conti con il 'giallo' de Ligt: il centrale olandese, infatti, sarebbe tornato in Olanda. Prima della comunicazione ufficialesono le immagini pubblicate sui social dalla sua fidanzata, Annekee Molenaar, a far pensare ad una nuova 'fuga' dall'Italia di un calciatore bianconero: la donna ha postato su Instagram prima un'immagine in cui è a bordo di un volo privato, poi un video in cui si allena all'aria aperta nel quale compare anche de Ligt.

Due indizi che fanno una prova e così è arrivata anche la conferma della Juventus, come appreso da Calciomercato.it : la società è stata informata della partenza e non è stato necessario alcun permesso speciale. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Con il rientro di de Ligt in Olanda, diventano nove gli stranieri della Juventus fuori dall'Italia: oltre a Ronaldo, sono tornati in patria anche Higuain, Danilo, Douglas Costa, Alex Sandro, Khedira, Rabiot, Szczesny. Il viaggio dell'olandese però è un ulteriore segnale del fatto che la squadra bianconera non si prepara certo ad una ripresa del campionato in tempi brevi considerato che quando rientreranno in Italia tutti dovranno stare 14 giorni in isolamento.