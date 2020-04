BUNDESLIGA MERKEL CORONAVIRUS / La curva dei contagi è tornata a salire in Germania, con il famigerato R0 tornato ad avvicinarsi a quota 1, ma il calcio sembra pronto a ripartire. Se la Ligue 1 è ormai prossima allo stop definitivo e Serie A e Premier League faticano a pensare ad una data per il ritorno in campo, in Germania le squadre scaldano i motori e si preparano a calcare nuovamente i terreni da gioco.

Il primo via libera è arrivato da un comunicato congiunto dei responsabili dello sport dei Lander tedeschi: nel testo si scrive che "è giustificabile che il calcio torni a giocare in stadi vuoti, creando e facendo rispettare le più rigorose condizioni igieniche e mediche". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Toccherà adesso alla cancelliera Merkel decidere quando se e quando far ripartire il calcio: una decisione è attesa per giovedì, mentre le date per il ritorno della Bundesliga rimandano a metà o fine maggio. Diversi club intanto hanno già ripreso gli allenamenti.