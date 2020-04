CORONAVIRUS LIGUE 1 UEFA SERIE A PREMIER LEAGUE / La Ligue 1 non può riprendere, lo ha deciso il governo francese. Ora spetterà alla Federcalcio stabilire eventuali assegnazioni di titolo e chi si qualificherà per le coppe. Nel frattempo i tifosi hanno espresso il proprio parere sui social.

C'è chi chiede all'Italia che si faccia come in Francia, con la chiusura del campionato. E in tanti sono a richiederlo. Non manca poi la preoccupazione e l'ironia, anche dall'Inghilterra. In questo caso "vittime" sono i tifosi del, preoccupati in caso di una possibile chiusura della Premier League. Ironia anche nei confronti di Mauro Icardi: se il titolo non dovesse essere assegnato, l'argentino non sarà dunque campione di Francia.