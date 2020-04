CALCIOMERCATO TOLISSO BAYERN / Premessa: Corentin Tolisso vuole lasciare il Bayern per motivi ambientali. Ed è stato proprio il suo malessere ad ispirare una serie di voci di calciomercato, con il Bayern Monaco che lo ha offerto all'Inter nell'ambito dell'affare Perisic.

Come è noto i bavaresi vogliono confermare l'esterno offensivo croato, ma Sky Germania ha appena rilanciato: nessun contatto tra il Bayern e l'Inter per l'ex Lione. Insomma, se non sarà in Italia difficilmente il transalpino vestirà ancora la maglia della formazione bavarese.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, Asamoah-Fenerbahce: i dettagli