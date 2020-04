Calciomercato, addio Ligue 1: cosa cambia per Cavani e Icardi

CALCIOMERCATO CAVANI ICARDI LIGUE 1 / La Ligue 1 2019/20 ha chiuso ufficialmente i battenti. Il Governo francese ha annunciato che impedirà di disputare manifestazioni sportive fino a settembre, concedendo le attività all'aria aperta, ma "esclusivamente individuali". Uno stop che impone di calare il sipario sulle attuali competizioni, visto il diktat della UEFA di terminarle entro agosto, e che influenzerà direttamente il destino di diverse stelle del campionato transalpino. Sono diversi, infatti, i grandi nomi in scadenza al 30 giugno 2020: nel PSG, ad esempio, si libereranno Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Edinson Cavani e Tanguy Kouassi.

Calciomercato PSG, Cavani è libero... ma può rinnovare

I quattro avrebbero dovuto trovare un accordo individuale con la società per prolungare i loro contratti e poter quindi scendere in campo a luglio, ma quanto accaduto oggi chiude, di fatto, la loro avventura con i parigini. Sul primo c’è un corteggiamento serrato del Tottenham, il terzo è stato accostato al Milan, il secondo avrebbe avuto contatti con Juventus e Barcellona, e il futuro del Matador è ancora incerto.

L’ex Napoli sogna di concludere la carriera in Spagna, all’, ma a gennaio ci furono difficoltà economiche nel primo tentativo di trattativa, soprattutto per le commissioni del suo entourage.

L’uruguaiano si sarebbe offerto anche all’Inter, ma in Francia affermano che il PSG tenterà nuovamente di rinnovargli il contratto e che l’epilogo della vicenda non è scontato. Il club, infatti, potrebbe perdere un altro attaccante: Mauro Icardi. La volontà dell’argentino è quella di tornare in Italia, dove ci sarebbe la Juventus pronta ad offrirgli una nuova avventura. Il diritto di riscatto che vantano i parigini, però, salirebbe in caso di cessione in Serie A da 70 a 85 milioni di euro, cifra proibitiva in vista della crisi economica che ci attende e che, per i club della Ligue1, sarà aggravata dalla sospensione definitiva del campionato. Icardi, quindi, per ora torna ad essere formalmente un calciatore dell’Inter. Ma l’ennesima telenovela della sua carriera è appena cominciata…

