CAGLIARI ZENGA CORONAVIRUS SERIE A / Ospite a 'Sky Sport' nel giorno del suo 60esimo compleanno, Walter Zenga ha parlato della voglia di tornare in campo e di fatto iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Cagliari: "Se ci sono le condizioni, noi siamo a disposizione per terminare il campionato entro le date che ci sono state dette. Le problematiche sono sicuramente le tante partite ravvicinate e il fatto che i giocatori sono fermi da tempo. Bisogna fare tutto per gradi, in genere ci vogliono 30/40 giorni per portare un calciatore al top della forma mentre ora dovremo fare tutto in tempi ristretti.

Ma la voglia di ripartire c'è".

'Bocciatura' poi sul nuovo decreto del governo che non permetterà ai calciatori di tornare ad allenarsi individualmente nei centri sportivi: "Sicuramente allenarsi in un campo di 110x65 è molto più sicuro che farlo in un parco. Addirittura si può anche mandare i calciatori a fare la doccia a casa, tante variabili che uno può prendere in considerazione. Joao Pedro ad esempio ora può andare al parco a correre, chiaramente è meglio lo faccia ad Asseminello dove abbiamo quattro campi".

