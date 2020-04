SERIE A CORONAVIRUS DE LAURENTIIS PREZIOSI / Serie A ancora spaccata in due fazioni tra chi vuole riprendere a qualsiasi costo il campionato e chi non ha invece intenzione di tornare in campo. In questo senso, 'la Repubblica' ha svelato ulteriori retroscena dall'ultima assemblea di Lega: De Laurentiis avrebbe infatti sentenziato: "Il Coronavirus finirà per far sparire quelle squadre medio-piccole che vivono sopra le proprie possibilità".

Una frase che avrebbe scatenato l'ira di, "facendo imbestialire il presidente del". Il patron del Napoli guida insieme ail 'fronte' delle società intenzionate a ripartire, al contrario del Genoa di Preziosi e di. La situazione resta dunque tutta in divenire. Si attendono ulteriori sviluppi.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, chiude anche la Ligue 1! Decisione in arrivo dal Governo francese