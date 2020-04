Coronavirus, Acerbi denuncia: "Allenamenti, siamo sbalorditi"

ALLENAMENTI LAZIO ACERBI / Ancora polemiche per le ultime decisioni del Governo sul ritorno agli allenamenti dei club di Serie A. Il difensore della Lazio Francesco Acerbi, ai microfoni di 'Lazio Style Radio', ha commentato così la vicenda: "Attendiamo le valutazioni del caso sulla ripresa del campionato, ma la cosa difficile da accettare è che il 4 maggio non potremo allenarci nei centri sportivi. Saremo costretti ad andare nei parchi insieme a tanta altra gente, con livelli di sicurezza inferiori. Siamo sbalorditi, vorremmo risposte". Acerbi aggiunge: "A Formello ci sono sei campi e tanti spogliatoi, ci si potrebbe allenare uno alla volta, in solitudine. Faccio fatica a capire questa decisione".

Il giocatore non protesta per la ripresa delle competizioni, ma vorrebbe tornare ad allenarsi: "Siamo professionisti fermi da due mesi, abbiamo bisogno di lavorare in condizioni migliori rispetto a quelle di un parco".

