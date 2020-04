Coronavirus | 'Sputi' in campo: FIFA pronta a proibirli!

EMERGENZA CORONAVIRUS FIFA / No a sputi in campo per evitare il rischio di contagio da coronavirus. A suggerirlo è il capo del comitato medico della FIFA, il dott.Michel D'Hooghe: "E' una cosa comune nel calcio - le sue parole al 'Telegraph' - ma poco igienica".

Ian, virologo dell'Università di Cambridge, ha poi aggiunto che "se la persona è infetta ma asintomatica, il coronavirus è presente nella gola e può essere espulso nell’ambiente sputando". La FIFA potrebbe proibire quindi lo sputo in campo, onde evitare nuovi contagi. tra i calciatori