Calciomercato Juventus, c'è la fila per van de Beek

CALCIOMERCATO JUVENTUS VAN DE BEEK / C'è la fila per Donny van de Beek. Il centrocampista olandese sembrava ad un passo dall'approdo al Real Madrid ma la trattativa si è arenata. Ad oggi le priorità sono altre (Camavinga e Pogba) ma il classe 1997 continua a piacere parecchio ai blancos.

C'è spazio così per l'inserimento di altre squadre: il giocatore, come detto nelle scorse ore, è anche un'idea dima non sono le uniche.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Alla corsa a van de Beek - secondo quanto riportato da 'Le10Sport' - si sarebbero aggiunte anche Newcastle ed Everton.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, erede Higuain | Nome a sorpresa!

Juventus, Marchisio: "All'Inter il mio erede. Ho parlato con Pogba"