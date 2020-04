SERIE A MARCHISIO LOTITO SCUDETTO / Niente scudetto alla Juventus in caso la Serie A non dovesse concludersi. Claudio Marchisio, intervistato da 'Sportmediaset', esclude questa ipotesi: "Credo che i calciatori della Juventus sarebbero i primi a non accettarlo, come credo qualsiasi sportivo dovrebbe fare - ammette l'ex bianconero - Se non si dovesse riiniziare a giocare bisognerà trovare un modo per portare avanti questa situazione, anche per le squadre che in questo momento sarebbero qualificate per le coppe. Ma credo che lo scudetto, se non si dovesse ripartire, non dovrebbe essere assegnato.

Sarebbe la cosa migliore".

IPOTESI SPAREGGIO - "Non voglio entrare in polemica con Lotito che è favorevole ma credo che sia una cosa che non stia né in cielo né in terra - prosegue Marchisio - Un campionato non riguarda solo due squadre ma tutte le squadre con le varie posizioni che hanno. Sarà interessante vedere come le squadre reagiranno dopo questo stop, ma la Juve resta la favorita per quello che ha dimostrato negli ultimi anni. Speriamo di vederlo questo finale di campionato".

