Calciomercato Juventus, erede Higuain | Nome a sorpresa!

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / A meno di colpi di scena Gonzalo Higuain lascerà la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Il rapporto tra l'argentino e il club bianconero sembra ormai definitivamente compromesso. Il Cfo Paratici, che ha provato a piazzarlo altrove già l'estate passata, è non a caso al lavoro per l'erede del classe '87 di Brest. In cima alla lista, al di là forse del 'sogno' Kane e del quasi inarrivabile (causa prezzo e concorrenza) Haaland, ci sarebbero Mauro Icardi e Arkadiusz Milik.

Come riporta 'Sportmediaset', nelle ultime ore sarebbe però emersa una terza pista 'italiana' che condurrebbe a Duvan Zapata dell'Atalanta. Il colombiano viene da una stagione problematica a causa di problemi fisici, ciononostante è riuscito a mettere a segno 12 gol.

Rispetto a Icardi, che il PSG potrebbe riscattare dall'Inter e Milik del, il 29enne costerebbe molto meno tra ingaggio e soprattutto cartellino, con la società della famigliache non dovrebbe chiedere oltre i 35-40 milioni di euro. Zapata è stato di proprietà del Napoli nel ciclo targato, anche se il triennio lo passò in prestito fra Udinese e Sampdoria. Ma solo a Bergamo, con, è avvenuta l'esplosione definitiva, col suo nome finito sul taccuino di grandi club,compresa.

