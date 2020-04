CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND REAL / Il futuro di Erling Haaland continua a catalizzare le attenzioni della stampa internazionale. Trasferitosi a gennaio al Borussia Dortmund, il bomber norvegese non ha affatto sofferto il passaggio ad un grande club, realizzando 12 gol nelle prime 11 apparizioni in maglia giallonera. Numeri che, se da un lato hanno fatto crescere i rimpianti di Juventus, Manchester United e Psg, dall'altro hanno contribuito ad infoltire lo stuolo di estimatori.

Tra le società maggiormente interessate all'ex Salisburgo, oltre ai bianconeri, come è noto, c'è il, alla ricerca di un '9' giovane e forte.

Calciomercato Juventus, accordo Real-Haaland: richiesta shock

Secondo 'Don Balon', i Blancos hanno già da tempo raggiunto un accordo con il padre del diciannovenne, pronti a sfruttare tale intesa per tentare di forzare la mano con il Borussia. Il club tedesco, dal canto suo, avrebbe reagito in maniera provocatoria all'offensiva merengue e per lasciar partire il calciatore in questa estate è pronta a chiedere 90 milioni di euro, più l'intero cartellino di Hakimi. Inoltre, non è da escludere una trattativa separata per arrivare anche a Mariano Diaz.