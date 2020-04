Calciomercato Milan, un attacco da 37 gol: l'ultima idea

CALCIOMERCATO MILAN ATTACCO JOVIC REBIC / Il problema del gol in casa Milan va risolto il prima possibile. Un problema che potrebbe essere ancora più grande in caso di addio di Zlatan Ibrahimovic. Il futuro dello svedese resta ancora tutto da scrivere ma i rossoneri sono chiamati a sondare il mercato per non farsi trovare impreparati in caso la sua avventura proseguisse altrove.

Negli ultimi giorni l'idea che sta prendendo sempre più piede è quella che porta a Luka Jovic. L'attaccante 22enne, che piace anche al Napoli, non si è ambientato a Madrid e il Real è pronto a scaricarlo.

Il problema resta il prezzo: i blancos non vogliono far minusvalenza dopo averlo prelevato dall'Eintracht per

In casa Milan stuzzica parecchio la possibilità di riunire la coppia del gol, con Rebic, che tanto bene fece in Germania la scorsa stagione. I numeri non sono niente male: a Francoforte Jovic realizzò 27 gol e 7 assist; per il croato, invece, 10 reti e 6 passaggi vincenti.

Va però trovata la soluzione per convincere il Real a cedere il 22enne: il Milan - per politica societaria - non ha alcuna intenzione di acquistare un giocatore in prestito secco. L'idea, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', potrebbe essere quella di prelevare Jovic in prestito biennale, con diritto di riscatto che si trasformi in obbligo a determinate condizioni.

