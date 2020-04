CORONAVIRUS RIPRESA PREMIER LEAGUE / Nonostante un ritardo di alcuni giorni rispetto alle misure restrittive imposte in Italia in seguito all'emergenza Coronavirus, l'Inghilterra è pronta a ripartire, anche nel calcio. Nelle ultime ore il Governo è stato chiaro, dicendo di voler far ripartire la Premier League "il prima possibile" e dando un primo ok ai club e alle istituzioni calcistiche. In tal senso, è già emersa la data potenziale della ripresa del campionato, fissata al 9 giugno.

Venerdì prossimo, riporta 'The Guardian', le società si riuniranno per definire in tutti i dettagli il protocollo per il ritorno alle attività, ma alcune squadra hanno già riaperto i propri centri di allenamento, seppur in modo parziale. Ieri in Parlamento, il segretatio alla cultura, Oliver Dowden, ha detto: "Ho già parlato con la Premier League al fine di far tornare il calcio il prima possibile, per sostenere l'intera comunità calcistica. Ovviamente, ogni decisione dovrà essere coerente con gli orientamenti di salute pubblica".