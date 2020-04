LEGA SERIE A FIGC GRAVINA SPADAFORA / La politica del pallone è a lavoro per riuscire a tornare in campo, portando così a termine la stagione 2019/2020. Dal Governo, però, non è arrivato ancora il via libera: il tempo passo e serve chiarezza il prima possibile.

Lo chiedono i club di, che devono programmare il ritorno agli allenamenti.

E' in atto un vero e proprio scontro tra la Lega Serie A e il Ministro Spadafora, che di certo non aiuta. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina - come riporta l'ANSA - intende approfondire la situazione nella riunione del prossimo consiglio Federale dell'8 maggio. Tali fughe in avanti sono ritenute dannose per il calcio italiano.