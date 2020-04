Calciomercato Juventus, Leonardo sul centrocampista: 50 milioni!

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER THOMAS PARTEY / Thomas Partey è uno dei pupilli di Simeone. Il tecnico argentino non rinuncia mai al suo centrocampista. Un vero pilastro dell'Atletico Madrid, che in estate, però, rischia di salutare la Capitale spagnola.

Il 26enne ghanese fa davvero gola a diversi club in giro per l'Europa: in Italia il suo nome è stato accostato all'di Antonioma soprattutto alla, con Paratici pronto a versare i soldi della clausola rescissoria.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Nonostante la crisi economica, i 50 milioni di euro necessari per strapparlo ai Colchoneros non sono ritenuti molti. Anche l'Arsenal, infatti, starebbe pensando a pagare l'Atletico ma la concorrenza continua ad aumentare. Secondo 'RMCSport', infatti, anche il Psg di Leonardo vorrebbe provare a mettere le mani su Thomas Party. L'Atletico, nel frattempo, è impegnato nella trattativa per il rinnovo: l'idea sarebbe quella di raddoppiare il suo stipendio (attualmente percepisce circa 75mila euro a settimana), portando a 100 milioni di euro la clausola rescissoria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ESCLUSIVO agente Simakan: "Maldini è Maldini!"

Calciomercato Inter, Cavani shock | La richiesta che spaventa Marotta