Calciomercato Inter e Napoli, nuova formula per Umtiti

CALCIOMERCATO INTER UMTITI NAPOLI BARCELLONA - Con Kalidou Koulibaly dato in partenza, il Napoli inizia a guardarsi intorno per cercare un sostituto di pari livello. Nelle scorse settimane si è parlato con insistenza della possibilità del club campano di arrivare a Samuel Umtiti, ma la richiesta inziale del Barcellona per il cartellino del calciatore (50 milioni di euro) ha frenato qualsiasi discorso.

Adesso, però, la situazione sta cambiando radicalmente, anche a causa dei problemi economici causati dall' emergenza coronavirus . Secondo 'Sport', infatti, il club catalano avrebbe deciso di prendere in considerazione anche la possibilità di cedere il 26enne calciatore francese in prestito con obbligo di riscatto nel giugno 2021. Sulle tracce di Umtiti sono segnalate anche l', che dovrà capire cosa fare con Diego Godin , e l'