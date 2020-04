CALCIOMERCATO INTER IZZO GAGLIARDINI / C'è anche Armando Izzo nella lista dell'Inter per rinforzare il settore difensivo. Oltre Vertonghen e Kumbulla, pure il difensore del Torino sarebbe uno degli osservati speciali di Marotta e Conte in caso di partenza in difesa di Godin.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo dal Torino: soluzione concreta

L'Inter per il cartellino di Izzo, sui cui gravita da un po' di tempo Mino Raiola, potrebbe inserire come contropartita Gagliardini stando al quotidiano 'Tuttosport'.

Calciomercato Inter, carta Gagliardini per Izzo

Il club di Viale della Liberazione starebbe infatti valutando il futuro dell'ex Atalanta, che pesa a bilancio 13 milioni di euro e potrebbe partire per un'offerta soddisfacente o per arrivare ad altri obiettivi.

Gagliardini sarebbe un profilo gradito al Torino e alla dirigenza granata, anche se al momento ci sarebbero valutazioni diverse sul prezzo dei due giocatori per un eventuale scambio. L'Inter avrebbe già mosso i primi passi per Izzo e nelle prossime settimane potrebbe pianificare l'affondo sotto la regia di Raiola, con il quale sarebbe in ballo anche il futuro di Kean.

