Calciomercato Inter, torna di moda Willian | La richiesta

CALCIOMERCATO INTER WILLIAN PARAMETRO ZERO ARSENAL - Aumenta la concorrenza per Willian. Il 31enne fantasista brasiliano è in scadenza di contratto col Chelsea il prossimo 30 giugno e questa situazione stuzzica molti club. Dall'Inghilterra, il 'Sun' parla di possibilità Arsenal, ma la richiesta dell'entourage del calciatore avrebbe frenato qualsiasi discorso.

Nel frattempo, per Willian esiste anche la possibilità di approdare in oltre alla Juventus del suo ex allenatore Maurizio Sarri , anche l' Inter è segnalata sulle sue tracce , così come ildiin. Per strappare Willian alla concorrenza, però, bisognerà mettere sul tavolo un contratto superiore ai due anni, questi i termini dell'offerta del Chelsea e respinta dal giocatore, con un ingaggio simile a quello attualmente percepito: 6.5 milioni di euro a stagione.