CALCIOMERCATO INTER CAVANI JUVENTUS PARAMETRO ZERO / Ritorna d'attualità la pista Edinson Cavani per l'Inter. Viste le difficoltà per Giroud e Mertens, il 'Matador' sarebbe nuovamente nei pensieri del club nerazzurro per rinforzare l'attacco a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico leccese stravede per l'ex attaccante del Napoli e sarebbe un'alternativa low cost di spessore per lo scacchiere offensivo dei meneghini nella prossima stagione.

Cavani si libererebbe a parametro zero senza rinnovo dal Paris Saint-Germain, che negli ultimi tempi sarebbe ritornato sui propri passi offrendo un rinnovo biennale al nazionale uruguaiano. Per l'Inter ci sarebbe uno scoglio però da superare per un eventuale approdo di Cavani a Milano.

Calciomercato Inter, affare Cavani: scoglio ingaggio

Ovvero il pesante ingaggio del classe '87, che a Parigi guadagna oltre 14 milion di euro.

Come riporta il portale 'Le10sport.com', Cavani non avrebbe intenzione di abbassarsi lo stipendio nella sua nuova avventura in caso d'addio al PSG. L'attaccante chiederebbe un salario in linea con quello che attualmente percepisce dai parigini e al momento fuori portata per le casse nerazzurre. Cavani non sembra intenzionato a fare retromarcia, visto che a gennaio avrebbe formulato la stessa richiesta all'Atletico Madrid per il suo trasferimento, con i 'Colchoneros' che si tirarono così indietro facendo saltare il passaggio alla corte di Simeone. Su Cavani, oltre all'Inter, viene segnalata anche la Juventusper il dopo Higuain.

