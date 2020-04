Calciomercato Juventus, intrecci col Barcellona: le ultime su ter Stegen

CALCIOMERCATO JUVENTUS TER STEGEN BARCELLONA - Non solo Arthur. L'asse Juventus-Barcellona rischia di diventare incandescente in vista della prossima sessione di calciomercato. L'emergenza coronavirus condizionerà le operazioni e si lavorerà molto con gli scambi, anche tra top club.

E mentre per il brasiliano si apre uno spiraglio , sembra chiudersi quello per Marc-André Il portiere tedesco, accostato a più riprese ai bianconeri , sta discutendo col club spagnolo il prolungamento contrattuale, attualmente in scadenza nel 2022, con adeguamento dell'ingaggio. Le trattative non procedono spedite, ma continuano, vista la volontà di tutte le parti in causa di continuare l'esperienza insieme: secondo il 'Mundo Deportivo', la società catalana sarebbe pronta ad accontentare ter Stegen e accordargli uno stipendio che si avvicini a quello dei migliori calciatori della rosa.