CORONAVIRUS OLIMPIADI TOKYO 2021 / L'emergenza coronavirus ha fermato tutto lo sport mondiale, costringendo gli organizzatori a rinviare anche le Olimpiadi di Tokyo 2020 al prossimo anno.

I Giochi a cinque cerchi sarebbero però a rischio anche nel 2021 come afferma, presidente del Comitato organizzatore della rassegna olimpica: "Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, l'Olimpiade sarà annullata", le sue prole al quotidiano giapponese 'Nikkan Sports'.

L'allarme sull'annullamento definitivo delle prossime Olimpiadi arriva anche da Yoshitake Yokokura, presidente dell'Associazione medici del Giappone: "A meno che non venga sviluppato un vaccino efficace, penso sarà difficile disputare l'Olimpiade nel 2021. Non sto dicendo che non dovrebbero tenersi, ma l'epidemia non si limita solo al Giappone: è un problema mondiale".