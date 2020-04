CALCIOMERCATO MILAN MAXIMIANO / Luis Maximiano balza in pole nella griglia del Milan per supplire ad un'eventuale addio di Donnarumma.

Stando al quotidiano 'A Bola', il club rossonero avrebbe intensificato l'interesse per il giovane portiere dello, che in Italia è finito anche nei radar dei cugini dell'Inter

Il 'Diavolo' farebbe sul serio per Maximiano e presto potrebbero sferrare l'assalto decisivo per portare il 21enne estremo difensore lusitano a Milano. Il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta da 20 milioni di euro per strappare il baby talento allo Sporting e anticipare la concorrenza.

Maximiano ha trovato un posto da titolare tra i pali dello Sporting dopo l'infortunio del titolare Ribeiro e ha favorevolmente impressionato gli addetti ai lavori attirando su di sé diverse squadre, Milan in primis. Con Donnarumma che potrebbe dare l'addio senza il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, il 'Diavolo' punta così con decisione al colpo Maximiano per il futuro della porta rossonera.

