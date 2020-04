Milan, Rebic a tutto campo: dal suo futuro a quello di Ibrahimovic e Pioli

CALCIOMERCATO MILAN REBIC IBRAHIMOVIC PIOLI/ Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Ante Rebic, attaccante del Milan, ha parlato del suo futuro a Milano: "Vedendo anche quello che sta succedendo ora, è facile dedurre che è difficile prevedere con largo anticipo ciò che può accadere nella vita. Vedremo ciò che avverrà fra un anno. Come città, Milano mi piace tantissimo, è la mia preferita dato che ti viene incontro per qualsiasi necessità".

Su Pioli: "Non spetta a me parlare del futuro dell'allenatore, onestamente ho sempre creduto in me stesso. L'allenatore mi ha dato comunque la possibilità di giocare qualche partita di fila e sono stato in grado di farmi trovare pronto".

Su Ibrahimovic: "E' fondamentale per noi ed è uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. La sua personalità ci aiuta molto, ha molte qualità e le sue indicazioni sono importanti".