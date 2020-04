CALCIOMERCATO INTER SALAH BROZOVIC / Nome stellare in casa Inter per sostiture Lautaro Martinez nel reparto offensivo di Antonio Conte. Il club nerazzurro - riporta '7 Gold' - starebbe pensando ad un eventuale assalto a Mohamed Salah in caso di partenza del 'Toro', sempre nei desideri del Barcellona e del connazionale Leo Messi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, bomba dalla Spagna: Salah in vendita! Sfida in Serie A

Il Liverpool avrebbe deciso di privarsi dell'egiziano nella prossima finestra di mercato, con l'Inter che sarebbe una delle candidate più autorevoli ad assicurarsi il suo cartellino.

Calciomercato Inter, jolly Brozovic per l'assalto a Salah

Il club campione d'Europa valuterebbe oltredi euro Salah, conche avrebbe deciso di privarsi dell'ex Roma e Fiorentina per puntare su altri profili nel proprio tridente offensivo. Sul giocatore, sotto contratto fino al 2023 con i 'Reds', sarebbero segnalate anche

L'Inter però sarebbe in una posizione di vantaggio perché potrebbe giocarsi la carta Brozovic, pallino di Klopp per rinforzare la mediana del Liverpool. Il nazionale croato è da tempo inseguito dal sodalizio inglese e sarebbe la chiave nell'operazione Salah. Brozovic ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, con la società di Suning che oltre al cartellino del centrocampista dovrebbe mettere sul piatto anche un corposa parte in conguaglio per venire incontro alla richeste economiche del Liverpool per Salah.

