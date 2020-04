Brasile, incontro con la Federazione: la ripartenza non è una priorità

BRASILE CBF CORONAVIRUS CAMPIONATO/ Secondo quanto riportato dai 'Uol Esporte', nella giornata di ieri si è tenuta una videoconferenza con gli organi della CBF, la federazione calcistica del Brasile, che ha reso noto che al momento, una ripartenza in tempi breve del futebol, non è in programma.

I dirigenti hanno infatti precisato che la priorità è la salute di tutti e che dovranno essere seguiti i consigli dei medici, piuttosto che quelli di chi si occupa dell'aspetto finanziario della crisi.

Nonostante ciò, c'è una possibilità di un primo programma per ridare il via agli allenamenti, ma la necessità è quella di mettere d'accordo tutte le parti, dalla federazione, la CBF, ai club fino al governo centrale.