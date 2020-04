DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia si prepara alla 'Fase 2' della lotta all'emergenza coronavirus. Ieri sera è intervenuto nuovamente il Premier Conte per chiarire alcuni aspetti del nuovo Decreto, che entrerà in vigore a partire dal 4 maggio. "Adesso inizia la fase della convivenza con il virus, in alcune aree la curva potrebbe risalire, serve un comportamento responsabile di ciascuno di noi", le parole del capo del Consiglio. In calo i decessi e i contagi nel bollettino di lunedì della Protezione Civile. Intanto è scontro tra i club di Serie A e il Governo sulla ripresa dell'attività calcistica, con il Ministro Spadafora che ha bocciato il protocollo elaborato dalla FIGC.

L'ultima data utile per la ripresa del campionato potrebbe essere il 14 giugno.

10.09 - Scatteranno il 6 maggio i test sierologici ad alcune fasce di dipendenti romani. Dagli agenti della polizia locale, agli operatori presso gli sportelli aperti al pubblico. Il percorso potrà eventualmente venire integrato tramite un intervento della Regione Lazio.

8.30 -Dopo il rinvio al 2021, le Olimpiadi di Tokyo restano in forse, come si apprende dal presidente del comitato organizzatore Yoshiro Mori: "Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i Giochi Olimpici saranno annullati".