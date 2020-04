DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia si prepara alla 'Fase 2' della lotta all'emergenza coronavirus. Ieri sera è intervenuto nuovamente il Premier Conte per chiarire alcuni aspetti del nuovo Decreto, che entrerà in vigore a partire dal 4 maggio. "Adesso inizia la fase della convivenza con il virus, in alcune aree la curva potrebbe risalire, serve un comportamento responsabile di ciascuno di noi", le parole del capo del Consiglio. In calo i decessi e i contagi nel bollettino di lunedì della Protezione Civile. Intanto è scontro tra i club di Serie A e il Governo sulla ripresa dell'attività calcistica, con il Ministro Spadafora che ha bocciato il protocollo elaborato dalla FIGC. L'ultima data utile per la ripresa del campionato potrebbe essere il 14 giugno.

LIVE

18.20 - Alle 21 è in programma un flash mob in tutt'Italia, intitolato "Risorgiamo Italia", con luci accese nei bar e nei ristoranti. Le luci resteranno accese per cinque minuti, gli imprenditori: "Così non resistiamo"

18.10 -Emanato il bollettino della Protezione Civile: 382 i decessi

17.40 - Sono 4562 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Di cui 2962 sono in isolamento domiciliare, 1468 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 132 sono ricoverati in terapia intensiva. 414 sono i pazienti deceduti e 1491 le persone guarite.

17.25 - Conte parla da Lodi e rivendica le scelte fatte sulla fase 2. Le parole del Premier.

16.55 - Conte: "Ponte Morandi simbolo dell'Italia che sa rialzarsi sempre". Il nuovo messaggio del Presidente del Consiglio.

16.30 - Nuova ordinanza della Regione Campania riguardo all'attività all'aperto: "Non è permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto le dette attività sono incompatibili con l’uso della mascherina perché pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva (droplet) potenziali fonti di contagio. L’attività motoria permessa (sostanzialmente passeggiate) deve essere svolta in prossimità della propria abitazione, con divieto assoluto di assembramenti e con obbligo di utilizzo delle mascherine e di rispetto della distanza minima di due metri".

15.45 - Si è appena conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19: "Oggi registriamo un dato di 75 casi di positività e prosegue un andamento in discesa e sotto i 100 casi e un trend al 1,1%.

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 17 e sono prevalentemente legati ad anziani provenienti da RSA e di questi 9 nella Asl Roma 6, (3 decessi provenienti dal San Raffaele - Rocca di Papa, 1 dal San Raffaele - Montecompatri, 3 da Villa Nina, 1 da Villa dei Pini e 1 da Villa delle Querce). I guariti nelle ultime 24h sono 58 per un totale di 1.491, mentre i tamponi totali sono circa 130 mila e nelle ultime 24h sono stati processati 100 tamponi provenienti dalla Val d’Aosta al COVID Center del Campus Bio-Medico".

15.30 - Il calcio si ferma anche in Francia. Il governo francese ha infatti deciso di chiudere la stagione di Ligue 1.

14.58 - Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, invita ad abbassare i toni dopo le polemiche relative al nuovo decreto del governo: "Invece di litigare noi dobbiamo lavorare insieme, a tutti i livelli, perché siamo tutti sulla stessa barca".

14.05 - FIFA pronta a proibire anche gli 'sputi' in campo. I dettagli.

13.18 - Arcuri, commissario straordinario dell'emergenza, in conferenza stampa alla Protezione Civile: "I dati che arrivano dalla Germania - indice contagiosità salito in Germania da 0,7 a 1,1, ndr - dimostrano come sia alto il rischio di tornare ad un lockdown totale se mi alleggeriscono troppo in fretta le misure di contenimento prese. Ecco perché il governo sta valutando se definire di nuovo delle zone rosse per evitare l'estensione di nuovi focolai di infezione. Mascherine? Da lunedì potremmo distribuirne 12 milioni di al giorno, dal mese di giugno sui 18 milioni, dal mese di luglio 25 milioni e quando inizieranno le scuole a settembre potremmo distribuirne 30".

11.04 - Il numero uno del Cagliari, Giulini, intervistato dal Corriere dello Sport, ha ribadito la volontà di tornare a giocare ma serve chiarezza: "Gli allenamenti collettivi dovranno ripartire entro e non oltre il 18 maggio, altrimenti il Governo dovrà dirci in modo inequivocabile che non intende farci terminare questo campionato".

10.09 - Scatteranno il 6 maggio i test sierologici ad alcune fasce di dipendenti romani. Dagli agenti della polizia locale, agli operatori presso gli sportelli aperti al pubblico. Il percorso potrà eventualmente venire integrato tramite un intervento della Regione Lazio.

10.01 - Cosa succederebbe in Serie A con lo stop: ecco classifica e contratti.

8.30 -Dopo il rinvio al 2021, le Olimpiadi di Tokyo restano in forse, come si apprende dal presidente del comitato organizzatore Yoshiro Mori: "Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i Giochi Olimpici saranno annullati".