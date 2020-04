NESTA LAZIO LIBERAZIONE / Nel corso di una diretta Instagram con Christian Vieri, l'allenatore del Frosinone Alessandro Nesta è tornato sui suoi anni da calciatore, raccontando il sofferto addio al calcio: "Sono stato malissimo, dopo due anni mi chiamò Materazzi per andare in India, preparai subito la valigia. Allenando, ora, ho modo di sfogarmi, ma giocare è giocare". L'ex difensore ha raccontato anche la sua separazione dalla Lazio: "Non sarei mai andato via, ma visto quanto ho ottenuto al Milan mi è andata alla grande. Due anni prima, Hierro mi disse 'devi venire al Real', e io dissi 'no, sono alla Lazio'.

L'ultimo anno tra i biancocelesti, però, fu durissimo. Ero capitano, quindi anche nel consiglio di amministrazione, e i compagni mi chiedevano degli stipendi. Il Milan fu una liberazione, mi diede la possibilità di pensare solo al calcio".

