UEFA, Ceferin: "Pronti 4,3 milioni per ogni federazione"

CORONAVIRUS UEFA CEFERIN / In occasione del centenario della federcalcio slovena è intervenuto il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, che ha commentato la situazione attuale del calcio: "Il nostro sport affronta una sfida senza precedenti per via della crisi del coronavirus. La Uefa vuole aiutare le federazioni a rispondere in modo appropriato alle circostanze specifiche.

Ceferin ha poi concluso: "Credo che sia una decisione responsabile per aiutare la comunità del calcio il più possibile. Sono fiero che il calcio stia dimostrando unità durante questa crisi. Senza dubbio, il calcio sarà al centro delle attività che consentiranno alla gente di tornare alla normalità, quando sarà il momento. Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che sia in grado di rispondere all'appello".