Coronavirus, il Brescia si schiera con Spadafora: "Decisioni serie e responsabili"

CORONAVIRUS BRESCIA SPADAFORA / Sono giorni di polemiche dopo le ultime dichiarazioni di Vincenzo Spadafora sulla ripresa degli allenamenti di Serie A. Il Brescia Calcio, uno dei club che più fortemente si è posizionato per l'interruzione definitiva della stagione, ha pubblicato questa sera una nota di sostegno al ministro per le politiche giovanili e per lo sport: "La società Brescia Calcio esprime pieno sostegno nei confronti del Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, per le decisioni serie e responsabili adottate.

In una situazione tanto delicata quale sta attraversando il nostro Paese, siamo certi che il Ministro, seguendo la linea fin qui tenuta, saprà indirizzare la pratica del calcio e della Serie A nelle modalità più corrette e appropriate".

