CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG ARSENAL / Le attenzioni in casa Inter sono puntate quasi esclusivamente sull'attacco dove molto dipenderà dal futuro di Lautaro Martinez, attualmente nel mirino del Barcellona. In caso di addio del centravanti argentino, la società nerazzurra dovrà inevitabilmente andare a caccia di un sostituto di primo livello. Tra i candidati da qualche settimana c'è anche Pierre-Emerick Aubameyang che andrà in scadenza contrattuale nel 2021 con l'Arsenal. Nonostante la folta concorrenza, secondo quanto sottolineato dall'Express' proprio l’Inter sarebbe in prima fila per aggiudicarsi le prestazioni del gabonese.

Senza prolungamento e ad un anno dalla scadenza la società inglese vorrebbe dunque provare a monetizzare fissando una cifra intorno ai 56 milioni di sterline, oltre 60 milioni di euro. L'ostacolo più grande per i nerazzurri inoltre è rappresentato dall'alto ingaggio del calciatore che percepisce 200.000 sterline a settimana. A completare il quadro c'è l'interesse anche di team come Manchester United, Chelsea, Barcellona e Real Madrid, tuttavia Aubameyang piace molto ad Antonio Conte.

