MILAN NAPOLI REINA BENITEZ SARRI MERTENS DONNARUMMA / Ospite in diretta Instagram della pagina 'Che Fatica La Vita Da Bomber', Pepe Reina, portiere del Milan attualmente in prestito all’Aston Villa, ha spaziato su diversi argomenti scavando nel suo passato: "Sto bene! Sono a casa con la famiglia e sto facendo tanti compiti con i miei 5 figli. La società mi ha allestito una piccola palestra a casa e io mi alleno. E’ importante lasciare il segno prima come uomo e poi come giocatore! E’ importante per me questo, dare tutto per tutte le squadre e per tutti i tifosi! Balotelli? Sono stato il primo portiere a paragli un rigore dopo 21 realizzati su 21. A fine gara ci siamo scambiati la maglia, perché comunque Mario Balotelli è un grande giocatore! Mertens? Ciro così è stato soprannominato a Napoli è veramente un grande.

Dentro al campo un fenomeno".

PASSATO - "Mi sono divertito di più a Liverpool in campo, Villarreal negli spogliatoi, la più importante al livello calcistico il Napoli. Allenatori? Benitez mi ha fatto crescere maggiormente. Nella mia carriera è stato fondamentale. Sarri è quello che bestemmiava di più in assoluto! Il più permaloso Brendan Rogers. Con Roy Hodgson mi trovai in difficoltà, perché aveva un modo strano di interpretare il calcio”.

Sul portiere più forte oggi: "Te ne devo menzionare almeno 4: Alisson, Oblak, Donnarumma, Neuer. Donnarumma è fortissimo! Un giocatore che a quell’età dimostra quella maturità è tanta roba". Nella storia invece: "Non posso fare un solo nome, perché per ogni epoca c’è stato almeno un portiere di livello. Zubizarretta era il mio idolo da bambino. Buffon ha scritto pagine importanti del calcio. Casillas e Schmeichel due portieri di altissimo livello".

Infine il giocatore più forte per Reina oggi è: "Lionel Messi".