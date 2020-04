Coronavirus, Spadafora: "Ridicolo parlare di complotto contro la Serie A"

SPADAFORA CAMPIONATI SERIE A / Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, ha fatto il punto sulla ripresa dell'attività sportiva nel corso di una diretta Facebook, tornando sui polemici temi di ieri: "Ho incontrato il comitato tecnico scientifico: palestre, centri danza e centri sportivi devono riaprire il prima possibile, vogliamo farlo entro maggio e stiamo lavorando a un protocollo".

CALCIO - "La maggior parte degli italiani, secondo i sondaggi, vorrebbe chiudere qui il campionato, ma sono consapevole dell'importanza del calcio sia come elemento sociale che dal punto di vista economico, visto il miliardo e mezzo di euro che versa al Fisco, che contribuisce al fondo per tutte le altre discipline. Portarlo avanti è importantissimo, ma va fatto in sicurezza".

CAMPIONATI - "La FIGC ha presentato un protocollo per gli allenamenti, ma necessita un approfondimento.

Siamo ancora ad aprile, non possiamo conoscere l'evoluzione del virus e quindi non sappiamo quando riprenderà il campionato".

POLEMICHE - "Ridicolo chi parla di un complotto contro la Serie A. Non sono un medico e non sono uno scienziato, invito tutti ad astenersi dal diventare qualcosa che non si è. Quando lo sport riprenderà, dovrà farlo rispettando le necessarie regole".

