Calciomercato Inter, Rafinha: colpo da 16 milioni

CALCIOMERCATO INTER RAFINHA CELTA VIGO / Dopo stagioni non proprio facili, per via di vari infortuni, Rafinha è riuscito a trovare continuità con la maglia del Celta Vigo.

Le prestazioni del centrocampista di proprietà delnon sono certo passate inosservate e la prossima estate sarà sicuramente uno dei protagonisti del calciomercato

Come riporta 'Mundo Deportivo', la sua clausola rescissoria di soli 16 milioni di euro, fissata prima del trasferimento a Vigo, fa ovviamente gola a molte squadre. In fila per Rafinha c'è anche l'Inter, che non ha mai smesso di pensare al calciatore, ma anche alcuni club di Premier League.

