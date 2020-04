CORONAVIRUS ARGENTINA TAPIA / L'emergenza Coronavirus che da mesi ormai sta mettendo in ginocchio il pianeta non ha fatto sconti.

Dopo tanti dubbi ed incertezze alla fine l'si è dovuta arrendere in maniera definitiva e dichiara definitivamente sospeso il campionato di calcio. L'annuncio arriva direttamente dal numero uno dellaClaudio, che in un'intervista all'emittente 'Tnt Sports' ha ammesso: "Domani ci sarà una riunione del Comitato Esecutivo. La stagione 2019/20 si è chiusa, in modo tale da avere le squadre qualificate alla Copa Libertadores e alla Copa Sudamericana.". Nel corso dello stesso meeting si stabiliranno infatti anche i criteri di ammissione alla prossimamentre non saranno previste retrocessioni.

Tapia ha infatti proseguito: "Dobbiamo prendere delle decisioni: una è quella di terminare i tornei in modo da determinare le classifiche delle coppe. L'altra è mantenere i posti assegnati dalla Super League e dalla Coppa Argentina, che si giocheranno quando la salute ci darà l'opportunità. La Super League Cup si giocherà sicuramente con un altro nome. Quindi definirò tutte le promozioni in tutte le categorie".

Il numero uno della federazione ha quindi concluso: "Rispettiamo le misure adottate dal governo e vanno rispettate. Il calcio si è fermato non per decisione dei club del calcio argentino, ma per decisione del Ministro della Salute. L'essere umano viene prima di tutti. Se prendessimo una decisione affrettata e ci fosse un contagio, torneremo indietro al 10 o 11 marzo. Vogliamo tutti che il calcio torni, ma si deve aspettare".

