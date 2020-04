CAGLIARI PAVOLETTI SERIE A / Il centravanti del Cagliari, Leonardo Pavoletti, è fermo ai box praticamente da inizio stagione e ai microfoni di 'Sky Sport' si è raccontato parlando anche del suo ritorno in campo: "Sto bene, lotto come tutti durante questa quarantena. Sarò pronto fra agosto e settembre, non devo avere fretta. I miei colleghi non giocano da due mesi, io sono fermo da un anno e non vedo l’ora di rientrare. Prima davo qualcosa per scontato, ora ho imparato tanta disciplina e cura del corpo. Sarà un nuovo Pavoletti, non certo inferiore al precedente.

In un anno così sfortunato si è spostato anche l’, per me significa avere un obiettivo importante. Un giocatore con le mie caratteristiche serve sempre, a prescindere dallo stile di gioco della Nazionale". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, niente Roma per Nainggolan | Deciso il suo futuro!

Pavoletti ha speso dunque due parole anche sulle sue esperienze passate: "Dispiace non aver trovato spazio al Napoli, era il momento giusto della mia carriera ma venivo da un infortunio e lì non ti aspettano. Non ho fatto bene nelle prime apparizioni e poi ho non ho avuto modo di rifarmi. È storia, ora mi godo il presente a Cagliari. Qui il gol cui sono più legato è quello di Firenze il primo anno, portò tre punti fondamentali per la salvezza: ci facemmo trovare pronti, come uomini, nel momento del bisogno".