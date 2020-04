Calciomercato Juventus, futuro Ferran Torres: nessuna offerta

CALCIOMERCATO JUVENTUS FERRAN TORRES / Il nome di Ferran Torres sta infiammando il calciomercato. La situazione economica attuale e un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 con il Valencia, potrebbero favorire una sua cessione. Nelle scorse ore è giunta notizia di una super offerta da parte del Bayern Monaco.

Notizia che non trova conferme in Germania: 'Sport1', sostiene infatti che tra le parti ci sarebbero stati solamente dei contatti.

Ci sarebbe margine dunque per le squadre, come la Juventus, che vorrebbero provare a mettere a segno il colpo. Sorridono i bianconeri così come il Real Madrid. Il futuro di Torres resta dunque tutto ancora da scrivere.

