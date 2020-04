Juventus, Cristiano Ronaldo torna in Italia

JUVENTUS CRISTIANO RONALDO RITORNO / Cristiano Ronaldo si appresta a far ritorno in Italia. L'attaccante portoghese - come riporta 'Record' - volerà a Torino, lasciando la sua Madeira, dove ha vissuto con tutta la famiglia, nei prossimi giorni.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

La decisione arriva dopo il via libera da parte del Governo agli allenamenti individuali.

Lasi prepara dunque a riabbracciare il suo campione, in attesa che arrivi il via libero definitivo del ritorno in campo per concludere laCi sarà anche Ronaldo quindi agli allenamenti di squadra fissati per il 18 maggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, affare Pogba: "E' qualcosa che succederà"

Calciomercato Juventus, via Dybala: occhi sull'olandese