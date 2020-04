Coronavirus, Protezione Civile: 333 decessi, terapie intensive ancora in calo

CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE BORRELLI / Il bollettino giornaliero della Protezione Civile è presentato oggi in conferenza stampa da Angelo Borrelli che fa il punto sull'emergenza coronavirus. Il bollettino registra un aumento delle vittime (333) e un decremento degli attualmente positivi (-290), mentre rispetto ai tamponi eseguiti sale il rapporto con i casi positivi. I tamponi positivi oggi sono 1.739 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 590 nuovi positivi. Il totale delle vittime sale a 26.977. In totale i casi sono 199.414, i pazienti guariti 66.624 di cui 1.696 nelle ultime 24 ore.

Il professore Brusaferro prende la parola: "I tamponi sono meno ma il trend generale va verso una riduzione e anche il famoso R0 mostra un decremento. Questo significa che c'è comunque il virus, mentre il numero dei morti sta decrescendo.

Man mano che ci avvieremo alle aperture dovremmo analizzare con attenzione alcuni parametri come ad esempio le terapie intensive".

MASCHERINE - "Le mascherine si dividono in due categorie: quelle articolo 15, quelle di tipo 2, le chirurgiche, raccomandate per uso sanitario; poi ci sono le mascherine di tipo 1, raccomandate per la popolazione. Poi ci sono le mascherine non mediche che vengono raccomandate con la popolazione aperta, l'articolo 16: sono quelle che riducono la possibilità di diffondere droplet, in pratica proteggono gli altri. Queste mascherine non mediche vanno usate negli ambienti chiusi dove è difficile mantenere il distanziamento sociale come ad esempio nei supermercati e nei mezzi di trasporto. Questo vale anche negli ambienti aperti: se aspettiamo alla fermata dell'autobus può essere utile. Tutte le occasioni in cui non riusciamo a mantenere con certezza il distanziamento. Dobbiamo specificare un elemento importante: l'uso della mascherina non deve dare false sicurezze. E' uno strumento aggiuntivo: lavaggio mano e distanziamento sono elementi importanti".