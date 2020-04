CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA VAN DE BEEK / Il futuro di Donny van de Beek resta tutto da scrivere. Il centrocampista classe 1997 sembrava ad un passo dall'approdo al Real Madrid ma l'emergenza Coronavirus ha bloccato tutto. All'Ajax sarebbe dovuta andare una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Cifra destinata a scendere per via della crisi.

I Blancos continuano ad essere interessati al giocatore ma non sembra più essere la priorità.

Sono tanti i nomi per rinforzare la mediana sul taccuino del club capitolino, come Pogba e Camavinga, che ad oggi sembrano avere la priorità. Van de Beek piace parecchio anche al Manchester United che sta programmando una vera e propria rivoluzione per la propria mediana. L'olandese - come riporta 'MundoDeportivo' - continua a stuzzicare la fantasia della Juventus ed è considerata un'opzione valida soprattutto se dovesse partire Dybala.

