CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT CHELSEA / Da tempo la Juventus ha messo nel mirino Emerson Palmieri, terzino italo-brasiliano del Chelsea, già noto alla Serie A per aver vestito la maglia dell'Inter: il calciatore non è tra gli incedibili dei 'Blues' e già in passato è stato accostato ai bianconeri, oltre che all'Inter.

Per portarlo in Italia Paratici potrebbe giocarsi la carta scambio:è uno dei nomi più caldi da questo punto di vista ma non soltanto l'unico. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Come si legge su 'Tuttosport.com', infatti, a Londra da tempo hanno individuato in Adrien Rabiot un possibile rinforzo: il francese in questo primo anno a Torino non ha convinto totalmente e una sua cessione rappresenterebbe una grande plusvalenza per la Juventus, considerato che è arrivato a parametro zero. Scambio possibile quindi con Emerson Palmieri che prenderebbe posto sulla corsia mancina della formazione di Sarri e Rabiot che si accomoderebbe nel centrocampo di Lampard.

Il 25enne è attualmente in Francia come molti degli stranieri della Juventus e prima della ripresa degli allenamenti tornerà in Italia per seguire tutto l'iter che gli consentirà poi di tornare a disposizione di Sarri.