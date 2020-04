CORONAVIRUS HODGSON CRYSTAL PALACE / Magari non sarà il primo esonero per coronavirus, ma per Roy Hodgson almeno il finale di stagione potrebbe essere lontano dalla panchina del Crystal Palace. E' quello che rivela 'The Sun', secondo cui l'ex allenatore dell'Inter avrebbe confidato ad alcuni amici di temere di non poter allenare il club, neanche durante la settimana, per via delle restrizioni governative per l'emergenza coronavirus.

Come è noto, gli over 70 sono i più a rischio per le conseguenze da Covid-19 e in vista della ripresa dellapotrebbe restare comunque dei divieti per chi ha compiuto i 70 anni. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

La speranza è che Hodgson possa godere di un permesso speciale, ma in caso contrario in panchina e a guidare gli allenamenti potrebbe essere il suo vice Ray Lewington. Il campionato inglese potrebbe ripartire a porte chiuse l'8 giugno ma qualcosa di più se ne saprà il 7 maggio quando è prevista la revisione delle attuali misure di restrizione: la volontà di tutti è far riprendere il campionato e concludere le 9 giornate rimanenti, in modo da consentire al Liverpool di vincere il titolo ampiamente in cassaforte e di decidere tutti gli altri piazzamenti.