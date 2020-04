Calciomercato Inter, riscatto Perisic: novità dalla Croazia

CALCIOMERCATO INTER PERISIC - Con diversi giocatori dati in prestito la scorsa estate, l'Inter deve capire se avrà a disposizione un tesoretto importante dalle cessioni a titolo definitivo dei giocatori che non rientrano nei piani di Antonio Conte. Tra questi c'è Ivan Perisic, attaccante esterno croato che non trova spazio nel 3-5-2 del tecnico salentino e che ha fatto bene al Bayern Monaco prima del suo infortunio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Sportske Novosti', i campioni di Germania avrebbero deciso di riscattare l'ex Wolfsburg ma soltanto se ci sarà uno sconto sui 20 milioni di euro pattuiti. Il club teutonico non vorrebbe andare oltre i 10-15 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Icardi non alla Juve: "Ecco perché"

Calciomercato Inter, niente Roma: deciso il futuro di Nainggolan