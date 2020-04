CALCIOMERCATO ROMA FONSECA MKHITARYAN / Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato un'intervista al programma della tv russa 'Great Football' parlando della sua esperienza allo Shakhtar e del calciomercato. Si parte con i riflettori centrati sul futuro di Mkhitaryan: "L'ho detto in passato e lo ribadisco: voglio che resti e lui vuole restare. Ora tutto è in pausa: dovremo parlare con l'Arsenal ma mi piacerebbe continuare ad allenarlo, è un grande uomo e un grande giocatore". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Da ex Shakhtar pur non rivelando i nomi, parla di due calciatori che porterebbe in Italia: "Vedremo cosa potrà succedere.

In entrata non ci servono molti giocatori, possiamo fare affidamento su chi abbiamo già in rosa. Ci potrebbe interessare qualche giocatore dello Shakhtar ma non è semplice trattare con loro: i club vorranno pagare di meno i nuovi acquisti. Posso dire che sceglierei due calciatori per la Roma".

Dal calciomercato all'emergenza coronavirus e le sue ripercussioni economiche. Per le società di calcio si parla di taglio degli stipendi e la Roma ha già trovato un accordo: "Tutti stanno vivendo un momento difficile: io e lo staff tecnico abbiamo deciso di aiutare il club tagliando gli stipendi. Campionato? Per ora nessuno è certo della ripartenza".