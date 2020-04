CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS PSG / "A mio parere il PSG ha intenzione di riscattarlo". Letterio Pino, uno degli agenti di Icardi e attuale consulente legale di Wanda Nara crede che Leonardo eserciterà l'opzione d'acquisto sul cartellino del bomber argentino.

Calciomercato Inter, dal Napoli alla Juventus: Letterio Pino allo scoperto su Icardi

NAPOLI - Letterio Pino ha poi risposto sull'ipotesi Napoli qualora non venisse invece riscattato: "Sarebbe una idea bellissima. De Laurentiis ha fatto di tutto per portarlo a Napoli, ma Icardi ha detto di 'no' perché ancora molto legato all'Inter: non voleva tradire i nerazzurri andando in un'altra squadra italiana - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Napoli come piazza è una delle eccellenze del calcio italiano. Icardi non ha mai nascosto la sua simpatia per Napoli, che conosce da quando era piccolo per la presenza del miglior giocatore di tutti i tempi, Maradona. Gli ultimi contatti risalgono alla scorsa estate. Poi si è presentata l'occasione Psg e l'ha sfruttata.

In questo momento, per rispetto verso il Psg, Icardi pensa alla volontà di restare a Parigi. Nel caso in cui il Psg non dovesse riscattarlo, Wanda Nara saprà prendere la decisione giusta con l'Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Juventus, intrigo Pjanic | Ok allo scambio, ma non con Icardi

JUVENTUS - In conclusione Letterio Pino esclude, anche se non in maniera decisa, il passaggio alla Juventus: "Adesso parlo un po' da tifoso, ma la cosa che il capitano dell'Inter passi alla Juventus mi sembra un po' forzata. Con Guarin, anni fa, ci fu un'insurrezione di piazza. Per questo non la vedo una pista molto fattibile. Poi, ovviamente, ci penserà Wanda".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Atletico Madrid, ESCLUSIVO: contatti con Allegri

Inter, ESCLUSIVO Altobelli: "Messi in cambio di Lautaro! Icardi alla Juve? Solo per Dybala"