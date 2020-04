Calciomercato Verona, ESCLUSIVO: Wisniewski nel mirino

CALCIOMERCATO VERONA WISNIEWSKI / Il Verona è a caccia di nuovi giovani e talentuosi difensori in vista della prossima stagione visto che Rrahmani (ceduto al Napoli) e forse Kumbulla (Inter in pressing) andranno via.

Calciomercato Verona, CM.IT: piace Wisniewski del Gornik

A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club scaligero è interessato a Przemyslav Wisniewski, 'colosso' polacco di 195cm in forza al Gornik Zabrze. Sul classe '98, in scadenza contrattuale nel giugno 2022, risultano esserci diverse società inglesi militanti in Championship inglese oltre che un team tedesco e russo.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, nuova strategia per Kumbulla